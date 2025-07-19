Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. В результате столкновений в районе, где преимущественно проживают друзы, погибли более 300 человек.

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Что известно о прекращении огня между Израилем и Сирией?

В среду, 16 июля, Израиль нанёс авиаудары в Дамаске и по правительственным войскам на юге Сирии, требуя вывода войск. Тель-Авив таким образом стремился защитить влиятельное национальное меньшинство, которое также проживает в Ливане и Израиле. Атаки происходили с призывами к друзским группировкам, бедуинов и суннитов сложить оружие и "построить новую и единую сирийскую идентичность".

Посол США в Турции Том Баррак отметил, что в результате Израиль и Сирия согласились на прекращение огня. Такой шаг поддержали в Турции, Иордании и соседних странах.

Напомним, столкновениям между бедуинскими бойцами и друзскими группировками продолжались почти неделю в сирийской провинция Сувейда. Дамаск для подавления столкновений направил правительственные войска, но их обвинили в совершении широкомасштабных нарушений прав друзей.

Израиль сначала был против развертывания сирийских войск на юге страны, но 18 июля решил предоставить им короткий период для прекращения столкновений.

В свете нестабильности на юго-западе Сирии Израиль согласился разрешить ограниченный въезд сирийских сил внутренней безопасности в район Сувейда в течение следующих 48 часов,

– сообщил неназванный чиновник страны.

Израиль также пообещал защитить друзскую общину региона от нападений. Однако сирийский лидер Ахмед аш-Шараа обвинил Израиль в попытке раскола Сирии и пообещал защитить ее друзское меньшинство. Сирийская сеть по правам человека заявила за неделю задокументировала 321 гибель в боях, среди жертв были медики, женщины и дети. Более 500 раненых получили медицинскую помощь, а сотни семей эвакуировали из города. В эти дни жители сирийской провинции не имели электричества, топлива, еды и напитков.

На столкновения отреагировали и в США. Глава Управления ООН по правам человека призвал временные власти Сирии обеспечить ответственность за "массовые нарушения прав во время боевых действий, включая внесудебные казни и похищения людей".