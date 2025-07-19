Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала рассказал, что стратегические военные операции должны предусматривать не только оборону, ведь фронт растянут на 1300 километров. Закрывать все участки фронта чрезвычайно сложно, тем более что враг активно маневрирует и проводит неожиданные атаки.

Смотрите также После более недели конфликта: Израиль и Сирия договорились о прекращении огня

Какие маневры могут привезти врага в отчаяние?

Он также добавил, что Александр Сырский, вступая в должность, отмечал, что ВСУ будут действовать не только в обороне и уничтожать резервы противника, но и наносить альтернативные удары в его слабых местах.

Курск – это был одним из примеров, но это должно быть только началом. Это – удары по территории России. Это – удары по тем секторам, где враг не ожидает. Это мог бы быть Белгород, Брянск, Запорожье, особенно те сектора, которые не прикрыты, Херсонская область в отдельных секторах,

– сказал Николай Маломуж.

Он добавил, что так же могли бы организовать операцию по Крыму, уничтожив Крымский мост и основные ударные группы на территории Крыма. Такие действия можно осуществлять даже при меньших ресурсах. Враг был бы в отчаянии, ведь когда ВСУ зашли на Курщину, Владимир Путин три дня не знал, что делать. Сначала он думал, что это спецоперация СБУ – диверсия, а не системная глубокая операция.

Он также отметил, что если это подготовленная операция на других территориях, тем более – освобождение конкретных секторов, как Запорожье, Херсонщина, Крым или других участков, где враг не ожидает, – это будет альтернативой.

Тогда враг теряется, не знает, куда перемещать даже превосходящие войска, теряет много во время передвижения или усиления позиций. В то время как ВСУ их уничтожает. Именно это сегодня является одним из ключевых факторов – стратегия ведения войны непосредственно на поле боя.

Ну и важное оружие. Это оружие 5-го и 6-го поколения, которое должно поставляться не единицами, а сотнями, тысячами. Это то, чего нам не хватало в этот период и что позволяло врагу наступать более эффективно, потому что мы не могли уничтожать глубокие резервы. Тем более – большие группировки на фронте,

– сказал Маломуж.

Он также пояснил, что ВПК Украины должно быть на высоком уровне и производить точное оружие. Нужна одна система, которая будет делать дроны из украинских и западных деталей. Такие дроны эффективно уничтожают врага и их оружие. Это тоже уменьшит наступательный потенциал России.

Куда надо целиться, чтобы ослабить врага?

Он также добавил, что нужно регулярно наносить удары по пусковым установкам ракет и дронов, которые ежедневно прилетают в Украину. Особенно важно поражать самолеты, обстреливающие фронт и прифронтовые зоны. Удары должны быть ежедневными и многочисленными, чтобы уменьшить наступление врага и защитить мирных людей.

Нужны разноплановые действия. Он отметил, что патронный завод, который строят уже три года, до сих пор не достроен, хотя до войны партнеры предлагали построить его за 8 месяцев "под ключ" – на все калибры и миллионы боеприпасов.

На фронте нужны боеприпасы, ракеты, противотанковое оружие, системы поражения с кассетными боеприпасами, мины, минометы, дроны, ракетные системы – это все должен производить ВПК Украины. Если чего-то нет – надо закупать в США и на других внешних рынках. Оружие можно приобрести в более 120 странах мира.

Это должен реализовывать высококлассный руководитель правительства, вице-премьеры, министры и руководители силовых структур. Также ответственные структуры, которые занимаются пополнением армии, должны действовать не только через просьбы к США, Европы и НАТО – это одно направление. Второй – собственное производство оружия, третий – закупки в других странах.

Важно эффективно использовать все эти ресурсы на фронте. Тогда бы не было таких больших потерь территорий и живой силы.