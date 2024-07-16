Оборонные соглашения Украины и Чехии

Украина и Чехия согласовали два соглашения по оборонной промышленности. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время украинско-чешских межправительственных консультаций.

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Шмыгаль и чешский премьер-министр Петр Фиала обсудили поставки новых видов вооружения, подготовку и реабилитацию украинских военных, а также новые совместные проекты в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Сегодня подписаны два важных соглашения среди других соглашений в сфере, собственно, оборонной промышленности. В Украине будет построен новый патронный завод – соглашение подписано между Sellier & Bellot и "Укроборонсервис".

Еще одно соглашение касается производства штурмовых винтовок компании Colt CZ Group в Украине.

По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение подписано между Česká zbrojovka и соответствующим украинским предприятием, название которого не разглашается из соображений безопасности.

Заметьте! Также президент Чехии Петр Павел рассказал, что в Украину будет отправлено еще 50 тысяч боеприпасов в июле-августе, а с сентября до конца года – от 80 до 100 тысяч в месяц.