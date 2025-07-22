Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського.

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Яка першочергову мету України назвав Сирський?

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що разом із міністром оборони взяв участь у засіданні "Рамштайну". Сирський подякував партнерам за послідовну й непохитну підтримку, надання озброєння, критично необхідного для посилення обороноздатності України.

Генерал переконаний, що тільки спільними зусиллями ми зможемо зупинити російську агресію тут і зараз. Констатував, що це є невід'ємним елементом колективної безпеки для народів Європи й усього демократичного світу.

Наша першочергова мета – не лише зламати російську військову машину, а й зберегти життя наших людей, цивільних та військових,

– заявив Сирський.

Тому головком закликав учасників заходу продовжити підтримку України, зокрема, засобами протиповітряної оборони й ракетами до них, артилерійськими снарядами, засобами дальнього ураження, системами РЕБ, радарами, безпілотними системами тощо.

Які стратегічні цілі та пріоритети оборони України?

Новопризначений міністр оборони звернувся до дипломатів під час Наради керівників закордонних дипломатичних установ. Денис Шмигаль окреслив стратегічні цілі та пріоритети оборони України, визначені президентом:

більше вітчизняної зброї, – 50% має закуповуватися в Україні.

Більше іноземних підприємств, які готові співпрацювати з Україною і працювати в Україні.

Більше поставок зброї та нелетальної допомоги, яку можуть надавати й нейтральні країни. Особливий фокус — на нових поставках найефективніших засобів захисту нашого неба, зокрема тих, що здатні збивати балістичні цілі.

Потрібне додаткове фінансування для розвитку української промисловості, зокрема, виробництва FPV-дронів, далекобійних дронів і перехоплювачів.

Глава Міноборони заявив, що Україна готова ділитися з партнерами унікальним бойовим досвідом, технологіями й інноваціями.

Пропонуємо союзникам створювати спільні підприємства, передавати ліцензії й відкривати виробництва у країнах-партнерах. Під час війни така продукція буде спрямована на потреби Сил оборони України, а в перспективі – посилить і наших партнерів,

– наголосив Шмигаль.

Також заявив, що наступного року Україна потребуватиме щонайменше 120 млрд доларів на оборону. Київ працює з іншими країнами, аби залучити половину цієї суми за підтримки союзників. Тривають предметні перемовини з членами ЄС та НАТО.

Міністр оборони висловив вдячність дипломатичному корпусу за щоденну роботу на благо України. Наголосив на необхідності спільно нарощувати зусилля для забезпечення наших захисників і наближення перемоги.