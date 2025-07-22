Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского.

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Какую первоочередную цель Украины назвал Сырский?

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что вместе с министром обороны принял участие в заседании "Рамштайн". Сырский поблагодарил партнеров за последовательную и непоколебимую поддержку, предоставления вооружения, критически необходимого для усиления обороноспособности Украины.

Генерал убежден, что только совместными усилиями мы сможем остановить российскую агрессию здесь и сейчас. Констатировал, что это является неотъемлемым элементом коллективной безопасности для народов Европы и всего демократического мира.

Наша первоочередная цель – не только сломать российскую военную машину, но и сохранить жизни наших людей, гражданских и военных,

– заявил Сырский.

Поэтому главком призвал участников мероприятия продолжить поддержку Украины, в частности, средствами противовоздушной обороны и ракетами к ним, артиллерийскими снарядами, средствами дальнего поражения, системами РЭБ, радарами, беспилотными системами и тому подобное.

Какие стратегические цели и приоритеты обороны Украины?

Новоназначенный министр обороны обратился к дипломатам во время Совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений. Денис Шмыгаль очертил стратегические цели и приоритеты обороны Украины, определены президентом:

больше отечественного оружия, – 50% должно закупаться в Украине.

Больше иностранных предприятий, которые готовы сотрудничать с Украиной и работать в Украине.

Больше поставок оружия и нелетальной помощи, которую могут предоставлять и нейтральные страны. Особый фокус - на новых поставках эффективных средств защиты нашего неба, в частности тех, способных сбивать баллистические цели.

Нужно дополнительное финансирование для развития украинской промышленности, в частности, производства FPV-дронов, дальнобойных дронов и перехватчиков.

Глава Минобороны заявил, что Украина готова делиться с партнерами уникальным боевым опытом, технологиями и инновациями.

Предлагаем союзникам создавать совместные предприятия, передавать лицензии и открывать производства в странах-партнерах. Во время войны такая продукция будет направлена на нужды Сил обороны Украины, а в перспективе – усилит и наших партнеров,

– подчеркнул Шмыгаль.

Также заявил, что в следующем году Украина потребует не менее 120 млрд долларов на оборону. Киев работает с другими странами, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников. Продолжаются предметные переговоры с членами ЕС и НАТО.

Министр обороны выразил благодарность дипломатическому корпусу за ежедневную работу на благо Украины. Подчеркнул необходимость совместно наращивать усилия для обеспечения наших защитников и приближения победы.