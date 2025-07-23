Сырский подчеркивает, что он в прекрасной форме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Планирует ли Сырский уходить на пенсию после 60-ти лет?

Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому на этой неделе, 26 июля, исполнится 60 лет. Несмотря на это, как пишет The Washington Post, он отверг любые намеки на то, что уйдет в отставку.

Собеседники издания отмечают, что Сырский находится в отличной для его возраста физической форме. По словам Сырского, он еще может сделать 100 отжиманий без перерыва. Его помощники говорят, что он "редко – если вообще когда-то – спит".

Напомним, генерал Маломуж отметил, что Александр Сырский, вступая в должность, отмечал, что ВСУ будут действовать не только в обороне и уничтожать резервы противника, но и наносить альтернативные удары в его слабых местах.