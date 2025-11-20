Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Что предусматривает мирный план США?

Американские чиновники заявили, что план все еще дорабатывается, и любое финальное соглашение потребует уступок с обеих сторон, а не только от Украины.

По словам чиновников, некоторые пункты, что сейчас обсуждаются и могут выглядеть выгодными для Москвы, не являются окончательными и, вероятно, претерпят изменения. Во время брифинга в четверг пресс-секретарь Белого дома заявила, что план останется "в процессе формирования".

После встречи с высокопоставленным чиновником армии США Владимир Зеленский согласился сотрудничать с администрацией Трампа над новым планом, заявив, что готов к "конструктивной, честной и быстрой работе" ради мира.

План из 28 пунктов, который Дональд Трамп пересмотрел и поддержал, является новой попыткой Белого дома положить конец войне России против Украины. Некоторые предложения, в частности территориальные уступки по территориям, которые сейчас не контролирует Россия, ранее были неприемлемыми для Киева. Однако американские чиновники считают, что появилось "новое окно возможностей" для возобновления мирных переговоров.

Сейчас план до сих пор находится на стадии разработки, и многие его пункты не финализированы.

Как Украина реагирует на инициативы США?