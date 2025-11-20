В частности, американское предложение предусматривает отказ Киева от Донбасса и НАТО, снятие с России санкций и сокращение украинской армии вдвое, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что известно о реакции Киева на мирный план Трампа?

Автором мирного плана является спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Он тихо работал над документом в течение месяца. На этой неделе в Майами секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров встретился с Уиткоффом, который ознакомил его с мирным планом.

Обратите внимание! Институт изучения войны метко заметил, что американское мирное предложение содержит требования, которые Россия выдвигала, когда ее войска стояли под Киевом в 2022 году. Фактически, этот мирный план является капитуляцией для Украины.

Украинские и европейские чиновники – растеряны. Они до сих пор не знают, что произойдет, если Киев отклонит план. Ведь Украина зависит от США: те предоставляют ей важные разведданные и вооружение, которое покупают европейцы.

Министры иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе 20 ноября выразили обеспокоенность из-за предложения США. Так, глава европейской дипломатии Кайя Каллас сказала журналистам, что чтобы любой план работал, в него должны быть вовлечены украинцы и европейцы.

Стоит заметить, что план Трампа появился в разгар внутриполитического кризиса в Украине. Недавно вспыхнул масштабный коррупционный скандал, к которому были привлечены действующие министры и друг Владимира Зеленского – бизнесмен Тимур Миндич.

Есть слухи в СМИ, что глава Офиса президента Андрей Ермак фигурирует на пленках НАБУ по делу "Мидас".

Некоторые члены партии "Слуга народа" хотят, чтобы Зеленский заменил руководителя Офиса президента Андрея Ермака – свою правую руку, который играет непосредственную роль в назначениях на высшие должности и в ключевых решениях военной стратегии Украины.

По данным медиа, Зеленский не планирует увольнять Ермака, несмотря на растущее недовольство его деятельностью в обществе.

Также следует упомянуть, что мирный план Трампа появился накануне того, как должны заработать санкции США против двух крупнейших нефтяных компаний России.

