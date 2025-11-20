На фоне недовольства общества: СМИ рассказали, будет ли Зеленский увольнять Ермака или нет

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа от партии "Голос" Ярослава Железняка и "Украинскую правду".

Что говорит Железняк о ситуации вокруг Ермака?

Ярослав Железняк 20 ноября сообщил, что "президент принял решение не увольнять Ермака".

Его будет оставлять и идти в контратаку на всех, кто был приобщен к миндичгейту. Сейчас об этом объявят и начнут снова атаку с "российским следом",

– написал он.

Депутат считает, что дальше надо ожидать "мощную контратаку уже против всех, кто хоть как-то был задействован в расследовании".

"Убежден, какой-то юридический трэш, чтобы полностью остановить любое распространение информации и расследование", – добавил Железняк.

Информацию, что Ермака увольнять не планируют также подтвердили источники УП.

