На фоне недовольства общества: СМИ рассказали, будет ли Зеленский увольнять Ермака или нет

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа от партии "Голос" Ярослава Железняка и "Украинскую правду".
Что говорит Железняк о ситуации вокруг Ермака?
Ярослав Железняк 20 ноября сообщил, что "президент принял решение не увольнять Ермака".
Его будет оставлять и идти в контратаку на всех, кто был приобщен к миндичгейту. Сейчас об этом объявят и начнут снова атаку с "российским следом",
– написал он.
Депутат считает, что дальше надо ожидать "мощную контратаку уже против всех, кто хоть как-то был задействован в расследовании".
"Убежден, какой-то юридический трэш, чтобы полностью остановить любое распространение информации и расследование", – добавил Железняк.
Информацию, что Ермака увольнять не планируют также подтвердили источники УП.
Железняк рассказал, как Ермак может быть связан с "Мидасом"
В эфире 24 Канала Ярослав Железняк рассказал, что существуют предположения, что "Али-Баба", который появляется на "пленках Миндича", – это Андрей Ермак.
Нардеп убежден, что глава ОП не мог не знать о коррупционных схемах в энергетике.
Ранее руководитель САП Александр Клименко указывал, что "Али Баба" раздавал задания, чтобы давить на НАБУ и САП.