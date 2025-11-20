На тлі невдоволення суспільства: ЗМІ розповіли, чи Зеленський звільнятиме Єрмака

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка та "Українську правду".

Що каже Железняк про ситуацію навколо Єрмака?

Ярослав Железняк 20 листопада повідомив, що "президент прийняв рішення не звільняти Єрмака".

Його буде залишати і йти в контратаку на всіх, хто був долучений до міндічгейту. Зараз про це оголосять і почнуть знову атаку з "російським слідом",

– написав він.

Депутат вважає, що далі треба очікувати на "потужну контратаку вже проти всіх, хто хоч якось був задіяний в розслідуванні".

"Переконаний, якийсь юридичний треш, щоб повністю зупинити будь-яке розповсюдження інформації і розслідування", – додав Железняк.

Інформацію, що Єрмака звільняти не планують також підтвердили джерела УП.

Железняк розповів, як Єрмак може бути пов'язаний із "Мідасом"