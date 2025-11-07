Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака.
Читайте також В Офісі Президента оцінили, чи зможе Росія "заморозити" Україну цієї зими
У чому полягала шахрайська схема?
Андрій Єрмак розповів, що групу шахраїв очолював Єрмак Д. С., який представлявся його двоюрідним братом.
За словами посадовця, це була шахрайська вигадка, і аферисти намагалися виманити 100 тисяч доларів, обіцяючи "влаштувати когось на високу посаду в Офісі Президента".
Сьогодні нашими правоохоронцями затримана організована група, яка, прикриваючись іменами та зв'язками з Офісом Президента, займалася шахрайством,
– сказав Єрмак в опублікованому відео.
Керівник ОП подякував правоохоронцям та висловив впевненість, що злочинці отримають справедливе покарання.
Шахрайство та аферизм в Україні: останні новини
Нещодавно юнаки з Одеси створили в соцмережі TikTok фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ та Героя України Роберта "Мадяра" Бровді. Від імені військового шахраї зібрали щонайменше 1 мільйон гривень нібито "донатів".
В Україні також викрили групу інтернет-шахраїв, які викрадали гроші з банківських карток громадян під виглядом "держдопомоги". Для цього вони створили сайт, що імітував портал Дія.
У "Новій пошті" попередили про шахрайські SMS, де вказують, що посилка затримується через "неправильний індекс". Там дають посилання, за допомогою якого зловмисники намагаються викрасти персональні дані.