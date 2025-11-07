Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.
В чем заключалась мошенническая схема?
Андрей Ермак рассказал, что группу мошенников возглавлял Ермак Д. С., который представлялся его двоюродным братом.
По словам чиновника, это была мошенническая выдумка, и аферисты пытались выманить 100 тысяч долларов, обещая "устроить кого-то на высокую должность в Офисе Президента".
Сегодня нашими правоохранителями задержана организованная группа, которая, прикрываясь именами и связями с Офисом Президента, занималась мошенничеством,
– сказал Ермак в опубликованном видео.
Руководитель ОП поблагодарил правоохранителей и выразил уверенность, что преступники получат справедливое наказание.
Мошенничество и аферизм в Украине: последние новости
Недавно юноши из Одессы создали в соцсети TikTok фейковую страницу командующего Сил беспилотных систем ВСУ и Героя Украины Роберта "Мадьяра" Бровди. От имени военного мошенники собрали по меньшей мере 1 миллион гривен якобы "донатов".
В Украине также разоблачили группу интернет-мошенников, которые похищали деньги с банковских карточек граждан под видом "госпомощи". Для этого они создали сайт, имитирующий портал Дія.
В "Новой почте" предупредили о мошеннических SMS, где указывают, что посылка задерживается из-за "неправильного индекса". Там дают ссылку, с помощью которой злоумышленники пытаются похитить персональные данные.