В чем заключалась мошенническая схема?

Андрей Ермак рассказал, что группу мошенников возглавлял Ермак Д. С., который представлялся его двоюродным братом.

По словам чиновника, это была мошенническая выдумка, и аферисты пытались выманить 100 тысяч долларов, обещая "устроить кого-то на высокую должность в Офисе Президента".

Сегодня нашими правоохранителями задержана организованная группа, которая, прикрываясь именами и связями с Офисом Президента, занималась мошенничеством,

– сказал Ермак в опубликованном видео.

Руководитель ОП поблагодарил правоохранителей и выразил уверенность, что преступники получат справедливое наказание.

