Проте вже зараз "мирний план" має негативні наслідки для Дональда Трампа. Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов озвучив 24 Каналу думку, що Стів Віткофф підставив президента США.

Дивіться також Мирний план США: чи є 28 пунктів планом капітуляції України та чи варто на це погоджуватися

Чому ця ситуація болюча для Трампа?

Максим Несвітайлов вважає, що "мирний план" не був основною стратегією Білого дому. Більша частина адміністрації Трампа дізналась про нього з новин. Тому на напрацювання Стіва Віткоффа ніхто не ставив ставки.

Але раптом вони були "злиті" до ЗМІ. Про це усі почали говорити у США. Європа, Україна відреагували. Тоді у Штатів не було іншого вибору, крім як щось робити з цим,

– сказав політолог.

Цей документ розкритикували як демократи, так і деякі республіканці. Хоча Трамп не мав багато інформації щодо процесів, які відбуваються щодо мирного врегулювання.

Для Трампа тут плюсів немає. Для нього ця ситуація насправді стала болючою. Тому що переваг він не отримав, а наразився на критику навіть своїх давніх соратників. Віткофф дуже сильно підставив Трампа,

– підкреслив експерт-міжнародник.

Мирний план: останні новини