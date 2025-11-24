Про це пише 24 Канал із посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський після переговорів у Женеві?

Президент підтвердив, що делегація України повернулася із Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами. "Тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним", – зазначив він.

За словами Зеленського, пунктів мирного плану Трампа стало менше: вже не 28. Він зауважив, що потрібно багато працювати, аби зробити фінальний документ.

Команда наша доповідала сьогодні вже по новому драфту кроків, і це дійсно правильний підхід – чутливі речі, сенситивні я обговорю з Президентом Трампом,

– зазначив Зеленський.

Україна, за його словами, ніколи не буде перепоною для миру. "Це наш принцип, спільний принцип, і мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир", – каже Зеленський.