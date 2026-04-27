Об этом сообщил Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс на конференции "На пути к URC (Ukraine Recovery Conference).

Что предлагают взамен?

Что касается Евросоюза, то Кубилюс заявил, что полноценное членство Украины – сложный процесс, который не будет гарантировать быструю интеграцию оборонных возможностей. Поэтому он предполагает альтернативу. Речь идет о поиске инструмента, который бы сосредоточился на интеграции оборонных возможностей стран Европы.

Нам нужен Европейский оборонный союз, который позволит интегрировать оборонные возможности Украины, Великобритании, Норвегии с оборонными возможностями стран-членов Европейского Союза, которые этого желают,

– сказал Кубилюс.

Кубилюс считает, что такой союз стал бы надежной гарантией безопасности для Украины и важной основой для ее восстановления после достижения справедливого мира.

Одновременная интеграция в оборонный союз и единый рынок в ближайшем будущем стала бы "четким элементом европейской стратегической политики в отношении Украины", добавил Еврокомиссар.

Что в Украине говорят о таком объединении сил?

Ранее президент Владимир Зеленский утверждал, что Украина все же стремится вступить в Евросоюз. В то же время, по его мнению, для усиления ЕС не хватает Великобритании, Турции и Норвегии.

Также Андрюс Кубилюс рассказал, что европейские оборонные компании массово заинтересованы создавать совместные предприятия с Украиной. Однако, по его словам, некоторые скажраться, что с украинской стороны процесс идет медленно.