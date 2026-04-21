Украина сегодня выполняет роль фортификации для всей Европы. Об этом рассказал Зеленский в интервью Факты.
Что известно о заявлении Зеленского?
Президент отметил, что Украина хочет быть в ЕС и добавил, что союзу не хватает таких стран, как Великобритания, Турция и Норвегия.
Я подходил к этому вопросу, как к усилению Европейского Союза. Мы хотим быть в ЕС. И я уверен, если некоторые представители не будут делать ошибок, мы там и будем. Я бы так это сказал,
– подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что существуют разные взгляды относительно Турции, а Великобритания уже вышла из ЕС, хотя Норвегия до сих пор имеет тесные экономические связи с ним.
Несмотря на это, Зеленский сказал, что эти четыре страны способны существенно усилить Евросоюз и сделать его самым сильным и безопасным в мире.
Последние новости о ЕС и возможном вступлении Украины
Страны ЕС планируют рассмотреть кредит для Украины на 90 миллиардов для Украины на 90 миллиардов евро на ближайшем заседании, что приблизит Украину к получению финансирования.
Германия и Франция предлагают предоставить Украине "символические" преимущества перед вступлением в ЕС, без права голоса и доступа к основным финансовым программам.
Россия опубликовала список европейских компаний, которые, по их утверждениям, помогают Украине в изготовлении ударных беспилотников.
Европейский Союз ответил, что будет сосредотачиваться на поддержке Украины и посоветовал России начать мирные переговоры.