Об ответе Европейского Союза сообщает Радио Свобода.

Что известно о российской публикации?

В среду, 15 апреля, министерство обороны России перечислило ряд компаний, которые, по словам Москвы, связаны с процессом изготовления ударных беспилотников для Украины. Там упомянуты филиалы 11 украинских компаний в европейских государствах, таких как: Великобритания, Дания, Латвия, Германия, Нидерланды, Литва, Польша и Чехия. Также Москва назвала еще 10 компаний-производителей компонентов для БпЛА. В этот список входят: Чехия, Израиль, Турция, Италия, Испания и Германия.

В четверг, 16 апреля, пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гипер на брифинге в Брюсселе отреагировала на эти российские действия. Она сказала, что европейские союзники сосредоточатся на дальнейшей поддержке Украины и усилении собственной обороны.

Что ЕС посоветовал России?

Анита Гипер посоветовала Путину обратить внимание на собственную ослабленную экономику вместо ведения войны, и начать мирные переговоры. Она назвала Россию страной-агрессором с преступным поведением.

Что входит в их "арсенал"? Это подавление, убийства, угрозы, создание разрушений. Именно это они пытаются делать и сейчас,

– заявила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Также она отметила, что первый квартал этого года демонстрирует, что дефицит российского бюджета почти удвоился по сравнению с аналогичным кварталом в 2025 году и превышает весь запланированный дефицит на 2026 год.

Обратите внимание! Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко в разговоре с 24 Каналом рассказывает, что в России уже накапливаются серьезные проблемы – в частности дефицит кадров, сложности с пополнением армии и необходимость готовить новые волны скрытой мобилизации. Это дополнительно давит на экономику. Большинство отраслей российской экономики, кроме военно-промышленного комплекса, находятся в состоянии рецессии.

Что известно о планах России?