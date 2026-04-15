Также страна рассчитывает на поддержку партнеров. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Как Украина ответит на планы России?
Минобороны проинформировало, что объемы производства FPV-дронов в 2026 году в России могут достичь 7 миллионов единиц. Это на 3 миллиона больше, чем в прошлом году.
Наш ответ: масштабная автоматизация поля боя, современные технологии, надежное партнерство,
– говорится в сообщении.
Министерство подчеркнуло, что расширяет использование наземных роботизированных комплексов на фронте, заменяющих людей. Десятки тысяч таких НРК производят в год.
Отдельно Минобороны поблагодарило Германию и Швецию за создание Коалиции электронной борьбы.
В то же время правительство уже готовится к зиме и возможным российским ракетным атакам на энергетику. На фоне угроз, Минобороны Украины призвало партнеров передать ракеты Patriot со складов до ноября и профинансировать закупку новых ракет PAC-3.
Военная помощь Украине: последние заявления
Стало известно, что Польша и Германия передали Украине ракеты для ЗРК Patriot. Также Германия планирует предоставить сотни управляемых ракет Patriot Gen P, дополнительные системы IRIS-T и 300 миллионов евро на дроны.
В то же время в НАТО пообещали 60 миллиардов долларов военной поддержки. Их направят на ПВО, беспилотники и дальнобойные боеприпасы.
Украина и Норвегия подписали оборонное соглашение о производстве и использовании дронов. Также стороны обсудили энергетическое партнерство.