Также страна рассчитывает на поддержку партнеров. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Как Украина ответит на планы России?

Минобороны проинформировало, что объемы производства FPV-дронов в 2026 году в России могут достичь 7 миллионов единиц. Это на 3 миллиона больше, чем в прошлом году.

Наш ответ: масштабная автоматизация поля боя, современные технологии, надежное партнерство,

– говорится в сообщении.

Министерство подчеркнуло, что расширяет использование наземных роботизированных комплексов на фронте, заменяющих людей. Десятки тысяч таких НРК производят в год.

Отдельно Минобороны поблагодарило Германию и Швецию за создание Коалиции электронной борьбы.

В то же время правительство уже готовится к зиме и возможным российским ракетным атакам на энергетику. На фоне угроз, Минобороны Украины призвало партнеров передать ракеты Patriot со складов до ноября и профинансировать закупку новых ракет PAC-3.

