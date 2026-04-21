Україна сьогодні виконує роль фортифікації для всієї Європи. Про це розповів Зеленський в інтерв'ю Факти.

Що відомо про заяву Зеленського?

Президент зазначив, що Україна хоче бути в ЄС та додав, що союзу не вистачає таких країн, як Велика Британія, Туреччина та Норвегія.

Я підходив до цього питання, як до посилення Європейського Союзу. Ми хочемо бути в ЄС. І я впевнений, якщо деякі представники не будуть робити помилок, ми там і будемо. Я б так це сказав,

– наголосив Зеленський.

Він зазначив, що існують різні погляди щодо Туреччини, а Велика Британія вже вийшла з ЄС, хоча Норвегія й досі має тісні економічні зв'язки з ним.

Попри це, Зеленський сказав, що ці чотири країни здатні суттєво посилити Євросоюз і зробити його найсильнішим та найбезпечнішим у світі.

