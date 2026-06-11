Стубб признался, что не считает себя хорошей кандидатурой для роли переговорщика. По его мнению, Европу должны представлять страны группы E3. Об этом пишет MTV Uutiset.

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Что Стубб сказал о своем участии в переговорах с Путиным?

Лично я не вижу себя представителем в этом вопросе (переговорах с Россией – 24 Канал). Считаю, что этот процесс должны возглавлять большие страны – Франция, Германия и Великобритания,

– сказал Стубб во время государственного визита президента Кении.

По словам политика, такие страны, как Финляндия или Норвегия, могут помогать переговорам в фоновом режиме.

Финский лидер подчеркнул, что сейчас нужно возобновить диалог с Путиным и начать дипломатические переговоры, поскольку Украина находится в сильной позиции – военной, политической и экономической.

Обратите внимание! На фоне потери Россией инициативы на поле боя Зеленский недавно заявил, что Украина вместе с союзниками должна использовать время до следующей зимы, чтобы найти формат диалога с Москвой.

Заметим, что председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Александр Мережко в интервью MTV Uutiset говорил, что хотел бы видеть президента Финляндии представителем Европы на переговорах по прекращению огня. По словам Мережко, Стубб – замечательный дипломат и умеет эффективно выстраивать коммуникацию с президентом США.

К слову, ранее сам Стубб допускал свое участие в диалоге с Россией в качестве представителя ЕС.

Напомним, что за более чем год посредничества в войне между Украиной и Россией США так и не удалось достичь прекращения огня. Поэтому Европа готовится возглавить переговоры между Киевом и Москвой.

Президент Зеленский заявлял, что европейские страны сами должны решить, кто будет представлять континент на возможных переговорах с Россией. Самым эффективным форматом он назвал E3.

Польша тем временем требует приобщить себя к переговорам по войне в Украине. Премьер-министр Туск заявил, что Польша не будет признавать договоренностей, принятых без ее участия. По его словам, Италия тоже недовольна форматом E3.