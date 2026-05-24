О своем видении мирных переговоров и потенциального участия в них стран Евросоюза президент Финляндии рассказал телеканалу Yle.

Что сказал Стубб о своей готовности к участию в мирных переговорах об окончании войны в Украине?

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не исключает возможности представлять Европейский Союз на переговорах с Россией, если получит соответствующее предложение. По его словам, на такой вопрос "трудно ответить отрицательно", однако любой диалог о мире возможен только при условии, что Россия согласится на прекращение огня.

Стубб подчеркнул, что позиция ЕС остается неизменной – сначала должно быть прекращение боевых действий, и только после этого можно говорить о мирных договоренностях. Он также напомнил, что вопросы безопасности и доверия являются ключевыми для любых переговоров с Москвой.

Он также оценил текущую ситуацию в Украине, заявив, что она сейчас выглядит лучше, чем на предыдущих этапах войны. По его словам, после периода борьбы за выживание и длительной устойчивости Украина перешла к фазе, где ключевую роль играет соотношение потерь сторон и внутренние процессы в России, в частности снижение поддержки войны среди населения.

Отдельно президент Финляндии прокомментировал ситуацию на границе с Россией, отметив, что его открытие возможно только тогда, когда станет понятно, что Россия не будет использовать миграционные потоки как инструмент давления на Финляндию.

Напомним, США решили приостановить мирные переговоры мирные переговоры с Украиной и Россией об окончании войны. Госсекретарь Марко Рубио отметил, что никакого прогресса в диалоге не происходит, поэтому в Америке не видят смысла продолжать встречи. Он подчеркнул, что война в Украине может закончиться только путем мирных переговоров.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что переговорный трек во главе с США постепенно исчерпывается. Украина уже ищет альтернативы для того, чтобы продолжить мирный диалог. В частности, активно рассматриваются варианты привлечения европейских партнеров, а также в будущем встреча на уровне лидеров – Зеленского и Путина.