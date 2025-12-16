За словами Пєскова, Росія начебто хоче миру. Про це пише російська служба BBC, передає 24 Канал.

Дивіться також США висунули Україні ультиматум щодо гарантій безпеки, – Politico

Що заявили у Кремлі?

Росія вже неодноразово відмовлялася від пропозицій тимчасового припинення вогню, повторюючи свої наративи.

Ми хочемо зупинити цю війну, досягти наших цілей, забезпечити наші інтереси та гарантувати мир в Європі на майбутнє,

– сказав Пєсков.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що Росію планують закликати до припинення бойових дій щонайменше на час Різдва.

15 грудня в Берліні відбулися переговори президента України Володимира Зеленського з американською делегацією, під час яких було підтверджено підтримку ідеї тимчасового перемир'я.

Мирні переговори: останні новини