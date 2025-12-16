За словами Пєскова, Росія начебто хоче миру. Про це пише російська служба BBC, передає 24 Канал.
Що заявили у Кремлі?
Росія вже неодноразово відмовлялася від пропозицій тимчасового припинення вогню, повторюючи свої наративи.
Ми хочемо зупинити цю війну, досягти наших цілей, забезпечити наші інтереси та гарантувати мир в Європі на майбутнє,
– сказав Пєсков.
Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що Росію планують закликати до припинення бойових дій щонайменше на час Різдва.
15 грудня в Берліні відбулися переговори президента України Володимира Зеленського з американською делегацією, під час яких було підтверджено підтримку ідеї тимчасового перемир'я.
Мирні переговори: останні новини
Володимир Зеленський обговорив з Дональдом Трампом мирний план після переговорів з лідерами Європи у Берліні 15 грудня. У розмові взяв участь, зокрема Фрідріх Мерц представив позицію Німеччини.
Зеленський заявив, що Україна не визнає Донбас російським ні де-юре, ні де-факто. Він зазначив, що консенсусу щодо цієї території поки немає.