Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівську міську раду.

Дивіться також Завтра може повторитися: Садовий пояснив причину четвертого прориву на водогоні у Львові

Що відомо про аварії на водогоні у Львові?

Ще вранці почалися аварійні роботи з ліквідації витоку води на водопроводі на вулиці Грінченка.

Через це тролейбуси №33 тимчасово курсують з центру міста (площа Івана Підкови) до перехрестя проспекту Чорновола – вулиці Варшавської та у зворотному напрямі.

Після закінчення робіт тролейбуси №33 їздитимуть за звичним маршрутом.

"Просимо пасажирів врахувати зміни при плануванні поїздок", – зазначили у ЛКП "Львівелектротранс".

А по обіді в Личаківській районній адміністрації повідомили про аварійні роботи ще й на вулиці Зеленій, поблизу 69 будинку.

Ліквідація аварії на водопровідній мережі триватиме до кінця дня.

Зазначалося, що проїзд для транспорту не обмежували, але роботи можуть стати причиною дещо сповільненого руху в цій частині.

Що відомо про попередні проблеми із водою у Львові?