Чому на Київщині прогриміли вибухи?

За даними Генштабу, уночі на Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж. На щастя, особовий склад не постраждав.

Унаслідок вибуху рух по залізничних коліях був зупинений, а три вагони – відчеплені.

Наразі на місці продовжують ліквідовувати наслідки детонації, причину встановить розслідування та службова перевірка, додали у Генштабі.

Що відомо про наслідки надзвичайної ситуації?

  • Нагадаємо, що вибухи на Київщині пошкодили інфраструктуру Укрзалізниці. Це призвело до певних змін у маршрутах потягів.

  • Директор Укрзалізниці Олександр Перцовський розповів, що більшість із 240 евакуйованих пасажирів продовжили поїздку поїздом, а частину (21 пасажира) підвезли до Київського вокзалу.

  • За його словами, дехто мав незначні ушкодження при посадці чи висадці, проте медики всім надали допомогу прямо на місці. Всі речі знайдені, а домашні тварини також на місці.