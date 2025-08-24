Саме на цьому наголосив Володимир Зеленський у зверненні на День Незалежності. Глава держави запевнив, що реакція України на дії Росії є пропорційною та праведною, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський щодо ударів по Росії?

Так, коли окупанти прагнуть захопити Сумщину, тоді у Курській області з'являються наші ЗСУ. Коли ворог атакує українську енергетику, тоді у відповідь палають його НПЗ.

І ніхто не може нам заборонити такі удари, бо це б'є справедливість,

– заявив Зеленський.

Він нагадав, що Україна неодноразово пропонувала противнику обопільне припинення вогню. Втім, оскільки її заклики ігнорують, вона відповідатиме силою.

Президент підкреслив, що сьогодні Україна – сильніша, ніж була раніше, й себе поважає. Наша держава має власну волю, аби втілювати в життя те, що їй необхідно.

Україна ніколи більше в історії не буде примушена до ганьби, яку росіяни називають компромісом,

– наголосив президент.

Що відомо про українські удари по Росії?