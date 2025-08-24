Саме на цьому наголосив Володимир Зеленський у зверненні на День Незалежності. Глава держави запевнив, що реакція України на дії Росії є пропорційною та праведною, передає 24 Канал.
Що сказав Зеленський щодо ударів по Росії?
Так, коли окупанти прагнуть захопити Сумщину, тоді у Курській області з'являються наші ЗСУ. Коли ворог атакує українську енергетику, тоді у відповідь палають його НПЗ.
І ніхто не може нам заборонити такі удари, бо це б'є справедливість,
– заявив Зеленський.
Він нагадав, що Україна неодноразово пропонувала противнику обопільне припинення вогню. Втім, оскільки її заклики ігнорують, вона відповідатиме силою.
Президент підкреслив, що сьогодні Україна – сильніша, ніж була раніше, й себе поважає. Наша держава має власну волю, аби втілювати в життя те, що їй необхідно.
Україна ніколи більше в історії не буде примушена до ганьби, яку росіяни називають компромісом,
– наголосив президент.
Що відомо про українські удари по Росії?
Україна посилила атаки на російські нафтові заводи. Дрони уразили щонайменше 10 об'єктів енергетичної інфраструктури ворога, зокрема заводи "Лукойл" у Волгограді, НПЗ у Саратові та Ростовській області.
Удари по НПЗ призвели до рекордного зростання цін на бензин у Росії. Ціни на паливо в країні-агресорці зросли на 10% лише за цей місяць і на 50% від початку року.
За даними ЗМІ, Пентагон блокує використання Україною західної далекобійної зброї, зокрема ракет ATACMS, для ударів по Росії з кінця весни.
ЗСУ кілька разів завдали ударів по нафтопроводу "Дружба", внаслідок чого у його роботі сталися перебої. Угорщина та Словаччина, які отримують цим шляхом російську нафту, дуже розлютилися.