Україну вітають партнери, їй присвячені сьогоднішні пости в соціальних мережах. 24 серпня всі говорять про Україну, про її народ, міць та Героїв. 24 Канал зібрав привітання від різних структур, органів та особистостей у цьому матеріалі.

Які привітання публікують у мережі до Дня Незалежності України?