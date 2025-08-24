Украину поздравляют партнеры, ей посвящены сегодняшние посты в социальных сетях. 24 августа все говорят об Украине, о ее народе, мощь и Героев. 24 Канал собрал поздравления от различных структур, органов и личностей в этом материале.
Какие поздравления публикуют в сети ко Дню Независимости Украины?
Поздравление от МИД Украины
– написали в ведомстве.
Силы беспилотных систем присоединились к поздравлениям
– написали в сообщении Сил БпЛА.
Слова благодарности от командующего Сил специальных операций Александра Трепака
– написал Александр Трепак.
Поздравление Александра Сырского
– отметил Сырский.
В Генштабе ВСУ поздравили Украину с праздником
– говорится в сообщении.
В Министрестве иностранных дел отметили, что Независимость требует ежедневной преданности, единства, мужества, стойкости, воли и многих других ценностей. Именно за это наш народ сегодня борется и защищает.
Мы знаем, за что боремся, и ежедневно продолжаем отстаивать нашу свободу,
В подразделении ВСУ убеждены, что Украина родилась для того, чтобы выбирать свободу. Она выбрала достоинство и единство, чтобы жить в мире.
Военные заявили, что только от украинцев зависит, какими быть нам и нашему будущему.
Независимость – это то, что есть в сердце каждого из нас. Это сила, благодаря которой мы каждый день творим, даем новую жизнь и стоим за свое,
Проводить специальные действия и операции, всегда идти за черту, организовывать сопротивление в оккупации – это дело храбрых, решительных, думающих, добровольных и независимых,
Такими словами он поздравил в частности бойцов ССО, которые действуют для поддержки пехоты и выполняют сверхсложные задачи.
Трепак добавил, что ССО делают все возможное и невозможное, чтобы Украина была свободной, мирной, независимым государством, а ее судьба была в руках народа.
"Вечная память всем воинам, которые положили свою жизнь, борясь и отстаивая независимость Украины! Безграничная благодарность тем, кто защищает и защищает государство сегодня", – добавил командующий.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что 34-я годовщина Независимости снова отмечается во время борьбы с извечным врагом. 12 лет продолжается российская агрессия, а четвертый год мы отражаем полномасштабное вторжение.
Украинский народ никогда не покорится и не отдаст своей Независимости. Сегодня мы продолжаем великое дело украинских Героев прошлого, которые получали самостоятельную Украину потом и кровью,
Он добавил, что настоящая Независимость невозможна без сильной и современной армии. Бойцов, которые к сожалению, погибают ради свободы страны.
"Спасибо каждому и каждой, кто держит строй и идет вперед в этом мощном строю. Кто борется за свободу с оружием в руках и уничтожает врага. Кто укрепляет нашу оборону и поддерживает нашу армию", – поздравил главнокомандующий бойцов ВСУ.
С Днем Независимости Украины! Уважаем. Помним. Боремся,
Военное командование опубликовало праздничное видео о мужестве украинских защитников.