Украину поздравляют партнеры, ей посвящены сегодняшние посты в социальных сетях. 24 августа все говорят об Украине, о ее народе, мощь и Героев. 24 Канал собрал поздравления от различных структур, органов и личностей в этом материале.

Смотрите также Украинцы объединяются во всем мире: как празднуют День Независимости за рубежом

Какие поздравления публикуют в сети ко Дню Независимости Украины?