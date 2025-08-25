Якщо такі удари по залізниці окупантів будуть постійними, то у жовтні – листопаді можна буде побачити реальні наслідки. Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко озвучив в ефірі 24 Каналу думку, що потяги не лише будуть запізнюватися, їх просто не буде.
Що буде із залізницею?
Петро Андрющенко зазначив, що у Степанівці наші безпілотники уразили тягову підстанцію. Там електрифікована ділянка. У районі Петрового Валу, судячи з усього, неелектрифікована ділянка. Там теж були ураження, які дуже складні для фіксації. Тому не було подробиць.
Вдень у росіян запізнювалося понад 70 потягів, а ввечері – 46. Вони щоразу кажуть, що запізнюються максимум на 4 години. Але чомусь вони не доїжджають, а стоять у дорозі. Мовиться виключно про цивільні потяги. Це означає, що стає та запізнюється щонайменше така ж кількість, а навіть більша, вантажних потягів.
Ми чіпляємо дві російські залізниці. Вони називають Південно-Східна. Це Ростовська, частково Волгоградська область. Б'ємо по іншій – це Північно-Кавказька залізниця, як вони її називають. Це Кубань та Краснодарський край. Ми вимикаємо цю логістику. Це і є та залізниця, яка забезпечує фронт та окуповані території, включно з Кримом. Від Криму до Луганська,
– пояснив керівник "Центру вивчення окупації".
Вимикаються тягові підстанції на електрифікованих ділянках насамперед. Це дуже складно відновлювати. Підстанції, електрика – це непрості ремонти, враховуючи, що там складне обладнання.
Також вибиваються пункти керування залізницею. Це ще гірше, тому що цього обладнання ще менше, а ремонтувати його значно складніше. Те, що фактично забезпечує керування потягами – світлофори, шлагбауми і так далі.
Вимкнули пункт керування чи електрифікацію. Далі це означає, що по електрифікованій ділянці загарбники мають пригнати тепловоз, дизель, підімкнути його та погнати дизелем у радянський спосіб. Але річ у тім, що кількість тепловозів насправді обмежена. Тому вимкнення електрики перенавантажує кількість цих тепловозів. Росіяни просто не справляються.
Ймовірно, будуть українські удари по тепловозних ДЕПО, і ЗСУ почнуть знищувати кількість тепловозів. Якщо рухатися такими темпами, це призведе до того, що приблизно у жовтні у ворога закінчиться можливість ремонтувати. У них буде капітальна нестача обладнання та почнеться дефіцит, пов’язаний з тепловозами.
У липні розпочалися удари по залізниці. У жовтні – листопаді ми побачимо реальні наслідки. Потяги не просто будуть запізнюватися. Їх не буде. Росія не може знайти необхідну кількість тепловозів,
– вважає Андрющенко.
Вибухи на станції Петров Вал: головне
Вночі 23 серпня у місті Петров Вал спалахнула пожежа в районі залізничної станції. Губернатор Волгоградської області заявив про масовану атаку на регіон. За його словами, внаслідок вибухів "горіла трава" та нібито постраждали люди. Місцеві розповідали, що у вікнах житлових будинків були вибиті шибки.
Пізніше міністерство оборони Росії повідомило, що ППО нібито знищила вночі 7 безпілотників, з них 4 – над Ростовською областю, 2 – над Волгоградською та 1 – над Кубанню.
Телеграм-канал "Кримський вітер" написав, що Петров Вал – це вузлова залізнична станція Волгоградського регіону Приволзької залізниці. На станції розташоване локомотивне депо Петров Вал. Кількість колій станції – 18.