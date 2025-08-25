Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Що відомо про "Довгий Нептун"?

Попри те, що про розробку ракети відомо ще з листопада 2023 року, її жодного разу не демонстрували публічно.

Ситуація змінилася на День Незалежності України: на офіційному акаунті держпорталу "Зброя" з'явилося відео, на якому, ймовірно, показано саме "Довгий Нептун" разом з іншими зразками українського озброєння.

Як виглядає "Довгий Нептун": дивіться відео

Довідка. Держпортал "Зброя", на якому опубліковано відео, позиціонується як платформа з державними сервісами та програмами для виробників озброєння, а також як єдиний бренд українського озброєння. Портал був створений Міністерством із питань стратегічних галузей промисловості, яке 21 липня 2025 року припинило своє існування, передавши повноваження Міністерству оборони.

За словами аналітиків Defense Express, впізнати "Довгий Нептун" можна за характерними Х-подібними крилами, які складаються. Характеристики ракети не оприлюднені: відомо лише, що її дальність становить до 1000 кілометрів, і вона призначена для ураження наземних цілей.

Варто також зазначити, що пуски на відео – це старі кадри з випробувань берегового комплексу "Нептун" 2018 – 2020 років.

І зазначимо, що якщо "Довгий Нептун" ще з березня прилітає по ворогу, то навряд його зовнішній вигляд є для нього сюрпризом,

– йдеться в матеріалі.

За попередніми оцінками, довжина "Довгого Нептуна" перевищує 6 метрів без прискорювача, тобто ця ракета приблизно на 1,5 метра довша за попередню версію Р-360.

Центральна частина фюзеляжу збільшена в діаметрі з 38 до близько 50 сантиметрів, що робить ракету не лише довшою, а й "товстішою", ймовірно, для збільшення об'єму палива.

Україна розробляє власну зброю

Нещодавно Україна також представила новітню крилату ракету Flamingo FP-5 із дальністю ураження понад 3000 кілометрів. Вона є продуктом компанії Fire Point.

Відхилення ракети від цілі становить не більше 14 метрів, що для такої дальності та потужності бойової частини є дуже хорошим результатом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця року Київ матиме велику кількість цих ракет. За його словами, додаткова інформація з'явиться тоді, "коли Україна зможе використовувати сотні таких ракет".