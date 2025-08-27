Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи на Дніпропетровщині?
Повітряну тривогу в Самарівському районі Дніпропетровщини оголосили о 23:55.
Перед цим Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що кілька груп ворожих "Шахедів" з південного сходу рухаються на схід Дніпропетровщини.
Моніторингові канали також писали, що 5 безпілотників летять повз Дніпро та Самар з півночі.
За словами кореспондентів Суспільного, вже о 00:13 жителі Самару почули звуки вибухів.
Минулої ночі росіяни також атакували "Шахедами"
- У ніч на 26 серпня російські загарбники вкотре атакували Україну дронами. Загалом вони запустили 59 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів різних типів. За даними Повітряних сил, протиповітряною обороною було збито/подавлено 47 ворожих БпЛА.
- Під ударом опинилася зокрема Сумська область. У Шосткинській громаді частина жителів залишилася без світла, також є пошкодження житлового будинку. Тим часом у Сумській й Бездрицькій громаді внаслідок влучань спалахнула пожежа, пошкоджені житлові й нежитлові будівлі.