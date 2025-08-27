Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Читайте також Росія знову запустила "Шахеди": для яких областей є загроза

Що відомо про вибухи на Дніпропетровщині?

Повітряну тривогу в Самарівському районі Дніпропетровщини оголосили о 23:55.

Перед цим Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що кілька груп ворожих "Шахедів" з південного сходу рухаються на схід Дніпропетровщини.

Моніторингові канали також писали, що 5 безпілотників летять повз Дніпро та Самар з півночі.

За словами кореспондентів Суспільного, вже о 00:13 жителі Самару почули звуки вибухів.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Минулої ночі росіяни також атакували "Шахедами"