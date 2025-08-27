Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Что известно о взрывах в Днепре?

По данным местных телеграмм-каналов, взрыв в Днепре прогремел около 21:15 27 августа. Предположительно, по вражеским целям работали силы противовоздушной обороны.

Об опасности рассказали и в Воздушных Силах. Защитники сообщили о вражеском беспилотнике с юга в направлении Днепра.

