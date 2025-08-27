Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского. В пределах Чернигова упал и взорвался российский дрон.

Что известно о взрыве в Чернигове?

Уточнено, что в результате удара дрона возник пожар на одном из предприятий города. Сейчас уточняется информация о возможных повреждениях и пострадавших.

Правоохранители и спасательные службы уже выехали на место происшествия, чтобы оценить последствия взрыва и ликвидировать возгорание. Городская администрация призывает жителей оставаться внимательными и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

Впоследствии, по информации Дмитрия Брижинского, зафиксирован еще один взрыв на предыдущей локации.