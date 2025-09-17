Об этом в среду, 17 сентября, сообщили российские журналисты со ссылкой на якобы осведомленные источники в Москве. Детали читайте на сайте 24 Канала.
Смотрите также "Украина исчезает без вести": Кремль задумал новую циничную спецоперацию – расследование
Почему Козак добровольно уходит из Кремля?
Еще 29 августа Путин подписал указ о расформировании двух управлений президентской администрации, которыми руководил Козак: управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и управление по приграничному сотрудничеству.
На замену им создали одно управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству, которое доверили Сергею Кириенко.
После поговаривали, что Козаку предоставят должность представителя российского диктатора в Северо-Западном федеральном округе.
Однако несмотря на это, соратник Путина, по ряду свидетельств близких к нему людей, "тяготился причастностью к происходящему", поэтому считал необходимым оставить государственную службу.
Российские журналисты отмечают – когда информация об уходе Козака будет подтверждена официально, это станет "уникальным прецедентом в истории путинской вертикали власти, из которой по собственному желанию выходит такой высокопоставленный чиновник".
Как Козак попал в немилость Путина?
- Напомним, в августе приближенные к Кремлю люди рассказали The New York Times, что Козак – единственный высокопоставленный чиновник, который выступает против войны в Украине, поэтому Путин якобы разочаровался в своем соратнике.
- Козак якобы предложил прекратить боевые действия и начать мирные переговоры, а также настаивал на проведении реформ, чтобы взять спецслужбы под контроль правительства и создать независимую судебную систему.
- В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко назвал "попыткой самосохранения" желание Путина заменить ряд элит, которые хотят завершения войны.