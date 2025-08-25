Фахівець у галузі військових радіотехнологій припустив, для чого вона потрібна. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Що відомо про модифікацію БпЛА "Орлан"?

За словами "Флеша", додаткова камера може допомагати російським операторам ухилятися від українських дронів-перехоплювачів.



Камера заднього виду з "Орлана" / Фото "Флеша"

Окрім того, військовий зазначив, що в Силах оборони України наразі також шукають рішення проти ворожих зенітних БпЛА "Рубікону", що завдають дедалі більших втрат розвідувальних безпілотників.

Що відомо про "Рубікон"? Центр безпілотних систем "Рубікон" – досить молода структура, яка працює під керівництвом російського міністра оборони Андрія Бєлоусова. Відіграла важливу роль у знищенні української логістики під час бойових дій у Курській області. Наразі формування отримує пріоритетне постачання в засобах ураження. Зокрема, йдеться про широкий перелік дронів, включно із зенітними FPV. Його перекидають передусім на ті напрямки, де найважливішим є завдання з перерізання логістики, йдеться про систематичні удари на відстані до 20 – 30 кілометрів.

Про яку ще модифікацію "Орлана" відомо?

Нагадаємо, це вже не перша зафіксована модифікація "Орлана". Нещодавно ціллю українських захисників став переобладнаний "Орлан-30", що ніс під крилами два FPV-дрони.

Відповідне фото безпілотника-"матки" поширила в п'ятницю, 22 серпня, 118-та окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ.

Насамперед це зроблено для того, щоб збільшити дальність їхньої (FPV-дронів – 24 Канал) дії, не збільшуючи й без того важкі акумулятори. Таким чином FPV-дрон вмикається з повною батареєю вже майже над своєю ціллю, завдяки чому зможе довше її переслідувати та нести важчу бойову частину,

– пояснили аналітики Defense Express.

Російський "Орлан-30" із FPV-дронами / Фото 118 ОМБр

Застосування різних розвідувальних безпілотників як "маток" – не новинка. Подібне вже фіксували як в української, так і в російської сторони. Однак тепер у цій ролі вперше помітили "Орлан-30".