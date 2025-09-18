Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу польського відомства. Там повідомили деталі візиту до України.
Що відомо про візит польської делегації в Україну?
Владислав Косіняк-Камиш прибув до Києва разом і делегацією Міністерства оборони та Збройних сил Польщі. У рамках відповідного візиту очікуються обговорення польської та української сторін, зокрема з Денисом Шмигалем.
Згідно з оприлюдненою інформацією, обговорять, зокрема, військову співпрацю між обома країнами, подальшу підтримку захисту України та безпекову ситуацію в контексті російської агресії. Там також показали кадри прибуття.
Польська делегація прибула в Україну / Ministerstwo Obrony Narodowej, X
Що цьому передувало?
Нагадаємо, під час масованої атаки на Україну російськими дронами 10 вересня понад десять безпілотників вдерлися в повітряний простір Польщі. Там на кілька годин обмежували роботу аеропортів.
Після цього Україна запропонувала Польщі допомагати в збитті російських дронів. Адже країна не має ППО, що здатна збивати саме безпілотники. Так Сили оборони могли б поділитися своїм досвідом.
Після цього у Польщі зазначили, що співпраця з Україною щодо цього буде на польській території. Наразі між фахівцями обох країн ведуться переговори у сфері безпілотних та протидронових систем.
Вже згодом у Міністерстві закордонних справ України анонсували приїзд польських військових до України. Повідомлялося, що метою візиту буде обмін досвідом між сторонами у сфері оборони.
Вже у середу, 17 вересня, Георгій тихий повідомив, що польська делегація високого рівня цього тижня має прибути до України для детальнішого ознайомлення з українським досвідом протидії безпілотникам.