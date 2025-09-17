Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що порушення повітряного простору Польщі Росією має для України як позитивні, так і негативні наслідки. Зокрема, до негативних належить те, що ППО країни виявилася неефективною, Володимир Путін перетнув "червону лінію" і "вбив клин" між країнами НАТО, США, Європою та Україною. Тепер відбувається перерозподіл озброєння, яке мало б надходити Україні.

Як змінилось ставлення поляків до безпеки?

Втім, позитивні аспекти також є.

Поляки запрошують наших фахівців, погоджуються, що потрібно вчитися в України та спільно працювати над системою ППО. Глава МЗС Радослав Сікорський говорить про те, що необхідно спільно формувати протиповітряну оборону, прикривати Захід або навіть знищувати російські ворожі засоби на території України. Це хороша розмова, яку ведуть уже давно, але Путін надав їй нового імпульсу,

– сказав Ігор Романенко.

Він додав, що у зв’язку з такими обставинами знову порушили питання про необхідність закриття неба над Україною. Щоправда, у Росії заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв уже заявив, що якщо це станеться – якщо небо над Україною буде закритим – це означатиме початок третьої світової війни.

Також Романенко зазначив, що ще раніше в країнах – Польщі, Румунії та Балтії – діяли закони, які дозволяли їм збивати ворожі повітряні засоби у власному повітряному просторі. Втім, за його словами, США забороняли їм це робити. На його думку, саме це й призвело до подій "10 вересня", коли Путін перетнув червоні лінії.

Він зробив це засобами, які були без бойової частини. Але ж усе одно – це був удар, і він показав, що польське й натівське ППО неефективне,

– сказав Романенко.

Він також додав, що через ці події Дональд Трамп став більш схильним до підтримки України.

