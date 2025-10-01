Скільки не доотримують Сили оборони?

Про це розповів народний депутат України та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає 24 Канал з посиланням на Медіацентр Україна.

Минулого року Міністерство оборони України виклало свою потребу у пʼять разів більшу, ніж та, яка виділяється. І така ситуація, десь у два, десь у три рази, є для всіх сфер безпеки та оборони,

– зазначив нардеп.

За словами Веніславського, навіть на 2025 рік заклали мінімально можливу потребу для фінансування українських сил оборони.

Проте він додав, що парламент підтримає зміни, якщо вони будуть. Ба більше, витрати на оборону народці обранці затверджуватимуть в пріоритетному порядку.

Важливо! Разом з тим нардеп підкреслив, що спочатку необхідно знайти джерела додаткових надходжень до держбюджету, щоб збільшувати видатки на оборону.

Чому не вистачає коштів на оборону?

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа пояснила, що наразі Україна фактично вичерпала власні можливості, щоб збільшити доходи бюджету для фінансування оборони.

Міжнародну фінансову допомогу, за її словами, не можна використовувати на потреби війська.

Тому видатки на оборону та безпеку йдуть лише виключно з власних запозичень та доходів України.

Ми закладаємо на сектор безпеки та оборони рівно те, що ми можемо самі заробити,

– розповіла Підласа в "Економічній правді".

Важливо! За словами очільниці бюджетного комітету, Україні наступного року для захисту держави необхідно щонайменше 120 мільярдів доларів.

Бюджет оборони 2026: що відомо?