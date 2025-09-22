Чому Україні потрібні 120 мільярдів на оборону?

Видатки продовжують зростати, бо щороку Україні потрібно більше грошей на забезпечення нацбезпеки, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Комітету ВР з питань бюджету Роксолану Підласу.

За словами Роксолани Підласої, цьогоріч планується спрямувати на потреби оборони майже 60 мільярдів доларів. Таку ж суму шукають серед міжнародних партнерів, аби вони надали її у вигляді зброї та боєприпасів у натуральному вигляді.

Ця зброя буде надходити у рамках механізмів, які вже встановлені. Наприклад, Рамштайн, "данська модель". Загалом у наступному році для захисту держави потрібні 120 мільярдів доларів,

– говорить депутатка.

Така сума амбітна для України, бо цьогоріч спільно з партнерами в оборону вкладуть 108 мільярдів доларів.

Що відомо про оборонний бюджет на 2026 рік?

Оборонний бюджет на 2026 рік затвердили, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

Зокрема, Кабінету міністрів наразі доручені такі дії :

передбачити у законопроєкті "Про Державний бюджет України на 2026 рік" видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України для сектору безпеки і оборони в обсязі не менше обсягу видатків, передбачених ЗУ "Про Державний бюджет України на 2025 рік";

передбачити можливість корегування у 2026 році обсягу видатків на національну безпеку й оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки;

ужити заходів щодо забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування у 2026 році для органів сектору безпеки й оборони на виплату грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських.

Крім того, Міністерству фінансів України потрібно забезпечити протягом 2026 року своєчасне фінансування видатків Державного бюджету України, передбачених для органів сектору безпеки й оборони України, у повному обсязі.

Яким буде Держбюджет-2026?