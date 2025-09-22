Почему Украине нужны 120 миллиардов на оборону?

Расходы продолжают расти, потому что ежегодно Украине нужно больше денег на обеспечение нацбезопасности, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Комитета ВР по вопросам бюджета Роксолану Пидласу.

По словам Роксоланы Пидласой, в этом году планируется направить на нужды обороны почти 60 миллиардов долларов. Такую же сумму ищут среди международных партнеров, чтобы они предоставили ее в виде оружия и боеприпасов в натуральном виде.

Это оружие будет поступать в рамках механизмов, которые уже установлены. Например, Рамштайн, "датская модель". Всего в следующем году для защиты государства нужны 120 миллиардов долларов,

– говорит депутат.

Такая сумма амбициозная для Украины, потому что в этом году совместно с партнерами в оборону вложат 108 миллиардов долларов.

Что известно об оборонном бюджете на 2026 год?

Оборонный бюджет на 2026 год утвердили, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

В частности, Кабинету министров пока поручены следующие действия:

предусмотреть в законопроекте "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины для сектора безопасности и обороны в объеме не менее объема расходов, предусмотренных ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2025 год";

предусмотреть возможность корректировки в 2026 году объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки;

принять меры по обеспечению своевременного и в полном объеме финансирования в 2026 году для органов сектора безопасности и обороны на выплату денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских.

Кроме того, Министерству финансов Украины нужно обеспечить в течение 2026 года своевременное финансирование расходов Государственного бюджета Украины, предусмотренных для органов сектора безопасности и обороны Украины, в полном объеме.

