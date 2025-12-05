Що відбувається у Росії?

Зокрема чимало росіян вже не можуть собі купувати їжу у магазинах, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Читайте також Вдається отримати все менше: в Росії просіла ключова сфера заробітку

Росіяни активно скорочують базові покупки:

58 % відмовляються від товарів, які купували раніше;

57 % переходять на дешевші аналоги;

46 % намагаються якомога рідше ходити до магазинів.

Частка громадян, яким не вистачає грошей на їжу, стабільно становить 31 %,

– йдеться у повідомленні.

Водночас уряд не виконує план зі збору ключових податків. За підсумками року федеральний бюджет недоотримає 5 трильйонів рублів за сімома основними статтями.

Але це не заважає Москві нарощувати військові витрати до рекордних рівнів. Так на армію та озброєння буде спрямовано 12,93 трильйона рублів, майже 30 % бюджету – максимум із часів СРСР. Ще 3,91 трильйона піде на "національну безпеку", а силові структури разом отримають 16,84 трильйона рублів, або 38 % бюджету – у 1,6 раза більше, ніж у 2021 році.

Через це соціальні видатки скорочуються до 25,1 % з довоєнних 38,1 %, а підтримка економіки – до 10,9 % із 17,6 %. Обидва показники впадуть до мінімуму за 20 років.

Важливо! Мільйони росіян урізають витрати та уникають магазинів, а Кремль спрямовує рекордні ресурси на війну та фінансову підтримку іноземних режимів.

Що ще кажуть у розвідці?

Лише за минулий рік Кремль збільшив фінансування Бангладешу, Індії та Єгипту ще на сумарні 3 мільярди доларів. Водночас борг Білорусі перед Росією досяг 7,6 мільярда доларів.

Паралельно кремль розширює практику списань. Серед країн – Таджикистан, Куба, надано, Гвінея-Бісау, Сомалі тощо.

Нагадаємо, що закінчувати війну Росія не планує. І на це вказує її бюджет на 2026 рік. Про це пише Центр протидії дезінформації.

Путін підписав бюджет на 2026 рік, у якому майже 40% усіх витрат спрямовано на армію та силовий блок.

Це рекорд із часів СРСР і прямий сигнал, що мир у плани кремля на найближчий рік не входять,

– зазначили у ЦПД.

Зверніть увагу! Москва переводить країну на "рейки воєнного часу", посилює силовий апарат і скорочує все, що не пов’язане з армією.

Що ще слід знати про російську економіку?