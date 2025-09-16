Які міністерства будуть фінансувати менше у 2026 році?
Йдеться про Міністерство внутрішніх справ та Міністерство фінансів відповідно до документа щодо видатків та надання кредитів у 2024-2026 роках, який став відомий журналістам 24 Каналу.
Міністерство внутрішніх справ знизить видатки з 522,5 мільярда гривень у 2025 році до 522,0 мільярда гривень у 2026 році. Тобто це мінус 0,5 мільярда гривень.
Водночас для Мінфіну видатки зменшаться з 32,5 мільярда гривень до 32,3 мільярда гривень відповідно. Це мінус 0,2 мільярда гривень).
Крім того, є відомства, що взагалі не мають передбачених видатків.Мова йде про:
- Міністерство довкілля;
- Міністерство аграрної політики;
- Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Водночас найбільше у грошовому вимірі зростають видатки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності. Це міністерство забезпечує пенсії громадянам, різні соцвиплати, пільги та житлові субсидії, допомагають особам з інвалідністю, ветеранам праці, ВПО тощо.
Річ у тім, що у 2025 році на його потреби уряд закладав 420,7 мільярда гривень. Однак вже у 2026 році ця сума зросте до 465,4 мільярда гривень. Зокрема приріст становить понад 44,6 мільярда гривень, або близько 10,6%.
Зверніть увагу! Фінансування загального фонду Міністерства у 2025 році становило 419,2 мільярда гривень, а у 2026-му зросте до 464,3 мільярда гривень.
Які ще міністерства багато фінансуватимуть?
Важливими аспектами залишаються оборона та безпека країни. Тому фінансування Міністерства оборони у рамках Бюджету України на 2026 рік збільшиться до 1,924 трильйона гривень.
У порівняні з 2025 роком, це приріст на 11,4 мільярда гривень або 0,6%. У поточному році фінансування відомства становило 1,912 трильйона гривень.