Що відбувається довкола ситуації з бюджетом на 2025 рік?

Таку заяву зробив міністр фінансів Сергій Марченко, пише 24 Канал з посиланням на час Години запитань до уряду у парламенті.

Читайте також Основні видатки на ВПК та оборону: бюджет Росії на 2026 рік стане "воєнним"

Дійсно, є ймовірність, що ми будемо вимушені міняти бюджет 2025 року ще раз, збільшуючи ресурс сектору безпеки і оборони,

– сказав Марченко.

Він пояснив, що це рішення викликане ситуацією, яка складається на полі бою. Тому уряд готов і буде оперативно реагувати, попри те, що іноді доводиться приймати складні рішення.

Згідно зі слів Сергія Марченка, наразі проводяться відповідні консультації з представниками сектору безпеки і оборони та першим віце-прем’єр-міністром. Зокрема відбувається пошук оптимального рішення, яким чином ці видатки будуть спрямовані та коли.

У нас є розуміння, яким чином будемо закривати цю потребу, у нас є ресурс для того, щоб закрити цю потребу. Залишилося питання, який формат цієї підтримки, і часу, коли ми до вас звернемося,

– сказав міністр, маючи на увазі нардепів.

Зверніть увагу! До народних депутатів звернуться, коли рішення буде готово та отримає підтримку уряду.

Також Марченко зазначив, що у проєкті держбюджету на 2026 рік закладено продовження війни в Україні. Зокрема ключовим пріоритетом залишиться фінансування сектору безпеки і оборони.

Проєкт головного фінансового документа підготовлено на системі стратегічного планування на основі Бюджетної декларації на 2026-2028 роки і сформований на основі сценарію, що передбачає продовження війни протягом 2026 року,

– повідомив Сергій Марченко.

Зауважте! Всі доходи бюджету, які заплановані на 2026 рік в сумі 2,8 мільярда гривень, спрямують на сектор безпеки та оборони.

Що відомо про зміни до бюджету у поточному році?

У липні поточного року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13573 про зміни. У ньому йдеться про зміни до Державного бюджету на 2025 рік, зокрема збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 мільярда гривень.

Пропонується збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн, з яких 115 мільярдів – на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони, 216 мільярдів – на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів. Решта – інші потреби війська,

– розповідала Роксолана Підласа.

Важливо! Також в тексті законопроєкту є важлива текстова норма про новий розподіл ПДФО з 1 серпня поточного року.

Що відомо про фінансування України у 2026 році?