В результате вражеского обстрела повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Об этом сообщил Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, пишет 24 Канал.

Что мешало силам ПВО уничтожать российские цели?

По словам Коваленко, украинские силы ПВО столкнулись с дополнительными трудностями при перехвате вражеских ракет и дронов. Работу ПВО осложняла ограниченная видимость и сложные погодные условия, в частности густой туман. Но несмотря на трудности, защитники действовали максимально эффективно, пытаясь минимизировать угрозу для населения.

Коваленко считает, что эта российская атака была показательной, ведь Кремль в очередной раз пытается давить на Украину, для получения выгодных для себя условий в дипломатических переговорах.

Это неизменная тактика с 2014 года,

– добавляет он.

В то же время украинские защитники продолжают наносить ответные удары по критически важным объектам врага. В частности морские дроны успешно уничтожили один из трех нефтеналивных причалов Каспийского трубопроводного консорциума в районе Новороссийска, нанеся значительный урон инфраструктуре противника.

Куда били россияне этой ночью?