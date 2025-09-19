Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Смотрите также Мы стабилизировали ситуацию, мы не даем им маневрировать, – Умеров о ситуации на фронте

Правда ли, что Умеров имеет элитную недвижимость в США?

В ЦПД заверили, что эта информация не соответствует действительности.

Ни один из приведенных в материалах объектов не является собственностью Рустема Умерова или его семьи. Семья секретаря СНБО арендует одну квартиру, и она указана в декларации. Остальные квартиры и дома, указанных в публикации, арендовались семьей в разное время с 2016 по 2018 год, то есть до того, как Рустем Умеров занимал государственные должности в Украине,

– говорится в заметке.

Также в Центре противодействия дезинформации указали, что часть из указанной недвижимости арендовали отец и брат Рустема Умерова, а потому сам Умеров не обязан декларировать их быт.

Информация, приведенная в материале ОО "Центр противодействия коррупции", базируется на информации из агрегатора данных, то есть на неофициальном государственном источнике США. ЦПД подчеркнули, что данные агрегатора могут быть неточными или устаревшими.

"Кроме того, сами авторы материала признают, что эта недвижимость принадлежит другим лицам – компаниям или частным владельцам", – говорится в сообщении ЦПД.

Реакция пресс-службы СНБО

В пресс-службе СНБО указали: семья Умеровых не имеет никакой скрытой собственности, а проверка Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не выявила нарушений или незадекларированного имущества.

Не было и нареканий от правовых органов США.

США имеют строгую систему финансового и правового надзора. Любые нарушения сразу повлекли бы последствия и вопросы от американских правоохранительных органов. Никаких таких претензий никогда не было,

– акцентировали в пресс-службе.

Важно, что юридическая команда СНБО готовит "иск для защиты права на правду". Ведь публикацию ЦПК там назвали манипулятивной.

В СНБО подчеркнули: "Ни одного подтвержденного документа о владении недвижимостью или выписок из реестров – не предоставлено, потому что их не существует".

Семейный бизнес и операционная деятельность в США были созданы и работали еще до начала любой публичной или политической карьеры Рустема Умерова – задолго до избрания его народным депутатом и тем более до назначения на должность секретаря СНБО. Брат имеет собственный бизнес, родители много лет ведут предпринимательскую деятельность. Все члены семьи – самодостаточные взрослые люди, которые зарабатывают независимо от государственных должностей или политики,

– добавили там.

Что написали в ЦПК о недвижимости Умерова в США?