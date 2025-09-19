Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Чи правда, що Умєров має елітну нерухомість у США?

У ЦПД запевнили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Жоден із наведених у матеріалах об'єктів не є власністю Рустема Умєрова чи його сім'ї. Родина секретаря РНБО орендує одну квартиру, і вона зазначена у декларації. Решта квартир і будинків, вказаних у публікації, орендувалися родиною у різний час з 2016 по 2018 рік, тобто до того, як Рустем Умєров обіймав державні посади в Україні,

– мовиться в дописі.

Також у Центрі протидії дезінформації указали, що частину з указаної нерухомості орендували батько та брат Рустема Умєрова, а тому сам Умєров не зобов'язаний декларувати їхній побут.

Інформація, наведена в матеріалі ГО "Центр протидії корупції", базується на інформації з агрегатора даних, тобто на неофіційному державному джерелі США. ЦПД підкреслили, що дані агрегатора можуть бути неточними або застарілими.

"Крім того, самі автори матеріалу визнають, що ця нерухомість належить іншим особам – компаніям або приватним власникам", – ідеться в повідомленні ЦПД.

Реакція пресслужби РНБО

У пресслужбі РНБО вказали: родина Умєрових не має жодної прихованої власності, а перевірка Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) не виявила порушень чи незадекларованого майна.

Не було і нарікань від правових органів США.

США мають сувору систему фінансового та правового нагляду. Будь-які порушення одразу спричинили б наслідки і запитання від американських правоохоронних органів. Жодних таких претензій ніколи не було,

– акцентували у пресслужбі.

Важливо, що юридична команда РНБО готує "позов для захисту права на правду". Адже публікацію ЦПК там назвали маніпулятивною.

В РНБО підкреслили: "Жодного підтвердженого документа про володіння нерухомістю чи витягів з реєстрів – не надано, бо їх не існує".

Родинний бізнес і операційна діяльність у США були створені і працювали ще до початку будь-якої публічної чи політичної кар'єри Рустема Умєрова – задовго до обрання його народним депутатом і тим більше до призначення на посаду секретаря РНБО. Брат має власний бізнес, батьки багато років ведуть підприємницьку діяльність. Усі члени родини – самодостатні дорослі люди, які заробляють незалежно від державних посад чи політики,

– додали там.

