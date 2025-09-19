Об этом во время разговора с иностранными журналистами сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне в окружении, – в бригаде "Рубеж" сказали, как удалось продвинуться на Покровском направлении

Как Умеров оценивает продвижение российских войск на линии фронта?

Рустем Умеров отметил, что Россия пока не достигла никаких стратегически важных целей, а Силы обороны Украины успешно остановили масштабный наступательный потенциал оккупантов.

Наша стратегия заключается в том, чтобы не позволить им маневрировать,

– подчеркнул Умеров.

Он отметил, что пропагандистские медиа могут продолжать рассказывать об успехах российской армии, однако это не соответствует действительности.

Умеров отметил, что украинские защитники успешно остановили вражеские войска на Севере, в частности в Сумской области. По его словам, захватчики также не смогли эффективно наступать на Запорожском и Покровском направлениях.

На этом этапе мы делаем максимум, линию фронта стабилизировано, мы защищаем небо, но они (россияне – 24 Канал) продолжают наступать,

– пояснил секретарь СНБО.

Рустем Умеров призвал международных союзников к активной поддержке Украины в борьбе с Россией.

Он также выразил благодарность европейским и американским лидерам за все приложенные усилия для урегулирования войны.

Ситуация на фронте: последние новости