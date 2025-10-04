Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Що відомо про зачистку 4 населених пунктів у Дніпропетровській області?

Аналітики DeepState зазначили, що, за даними їхніх джерел, у вересні бійці 3-го штурмового батальйону 225 окремого штурмового полку зачистили відразу 3 села на Дніпропетровщині, ще одне село зачистила 141 ОМБр.

Більшість позицій було передано іншим механізованим підрозділам. Тривають заходи зі стабілізації. В цілях безпеки операції, про її результати на мапі не повідомлялося,

– зазначили експерти.

Де розташовані села у Дніпропетровській області, які зачистили Сили оборони: дивіться на карті

Водночас, за даними DeepState, окупанти поновили штурмові дії на Новоселівку та Січневе. Сили Оборони намагаються не давати закріплятися ворогу там.

"Додаткова проблема з'явилася через провал оборони дружніх сил південніше, адже вже близько тижня підрозділи в даному районі здійснюють роботу в напівоточенні, відсікаючи авангард противника від підступів до Орестополя", – пояснили аналітики.

Окупанти відновили штурми у напрямку Новоселівки: дивіться на карті

До речі, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу зазначав, що на осінь 2025 року ворог матиме 2 основні цілі на фронті. Перша – захоплення Донеччини та створення так званої буферної зони на Дніпропетровщині, тобто максимальна окупація цієї області, наскільки вони зможуть це зробити.

Яка ситуація на фронті у Дніпропетровській області зараз?