Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зазначивши, що мовиться про один основний напрямок та загальний тиск по лінії фронту. Ворог готувався до цього протягом останніх місяців.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ пояснив, що пріоритетним напрямком ворога до кінця цього року є Донеччина. Росіяни марять вийти на адміністративні межі цієї області.

Після того, як росіяни провалили наступ на Сумщині, а українські військові проводили контратаки, витісняючи ворога, всі "карти були на столі". Якщо раніше ще можна було дискутувати, який напрямок ворог обере за основний, зараз зрозуміло – Донецький.

Цілі у ворога є 2. Перша – захоплення Донеччини та створення так званої буферної зони на Дніпропетровщині, тобто максимальна окупація цієї області, наскільки вони зможуть. Вони концентруються на цьому з літа, намагаються заходити ДРГ та перешкоджати нашій логістиці. Друга – виснаження наших підрозділів та тиск по лінії фронту там, де ворог може

– пояснив він.

