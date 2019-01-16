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      Перша громада УПЦ МП на Чернігівщині перейшла до Православної церкви України

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      Перша громада УПЦ МП на Чернігівщині перейшла до Православної церкви України
      Перша громада УПЦ МП на Чернігівщині перейшла до Православної церкви України / Ілюстративне фото

      На Чернігівщині перша громада Української православної церкви Московського патріархату перейшла до Православної церкви України.

      Про це у Facebook повідомив настоятель Катерининської церкви (ПЦУ) у Чернігові отець Євген (Орда).

      "Чернігівщина долучилася до процесу об’єднання – с. Оленівка Борзнянського району повернулась до ПЦУ. Молодці! Зважилися", – написав священик.

      Читайте також: Чому священики Московського патріархату не поспішають переходити до ПЦУ?

      Про перехід громади повідомили і місцеві активісти С14.

      Наразі громада заявила про категоричну готовність бути в лоні української церкви. Ситуація на Борзнянщині складна тим, що там немає жодного українського священика. Окрім Оленівки, щонайменше ще 5 парафій готові перейти під юрисдикцію ПЦУ, деякі – зі священиками,
      – повідомили активісти.

      Зазначимо, що, ймовірно, 16 січня в Оленівці може бути неспокійно. Це випливає зі ще одного Facebook-повідомлення отця Євгена.

      "Прошу молитов за оленівців. Сьогодні "москалі" планують повернути церкву під РПЦ", – написав священик.

      До слова, до Православної церкви України загалом перейшли 68 парафій УПЦ Московського патріархату.

      На сьогодні ПЦУ має близько 7 тисяч парафій. У мережі розміщена онлайн-карта, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України.

      Як створили Православну церкву в Україні? На початку жовтня 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату заслухав звіт посланців патріарха Варфоломія в Україні (екзархів) та надав дозвіл нашій державі на створення єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у єдину помісну незалежну церкву – Православну церкву України. Предстоятелем ПЦУ став Епіфаній – митрополит Переяславський і Білоцерківський . Кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор.

      5 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. 6 січня ПЦУ офіційно отримала Томос від Варфоломія.

      Теги: Новини України Новини Чернігова УПЦ МП Православна церква України Релігія
      Джерело: 24 канал
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