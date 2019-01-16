Перша громада УПЦ МП на Чернігівщині перейшла до Православної церкви України

На Чернігівщині перша громада Української православної церкви Московського патріархату перейшла до Православної церкви України.

Про це у Facebook повідомив настоятель Катерининської церкви (ПЦУ) у Чернігові отець Євген (Орда).



"Чернігівщина долучилася до процесу об’єднання – с. Оленівка Борзнянського району повернулась до ПЦУ. Молодці! Зважилися", – написав священик.

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Про перехід громади повідомили і місцеві активісти С14.

Наразі громада заявила про категоричну готовність бути в лоні української церкви. Ситуація на Борзнянщині складна тим, що там немає жодного українського священика. Окрім Оленівки, щонайменше ще 5 парафій готові перейти під юрисдикцію ПЦУ, деякі – зі священиками,

– повідомили активісти.

Зазначимо, що, ймовірно, 16 січня в Оленівці може бути неспокійно. Це випливає зі ще одного Facebook-повідомлення отця Євгена.

"Прошу молитов за оленівців. Сьогодні "москалі" планують повернути церкву під РПЦ", – написав священик.

До слова, до Православної церкви України загалом перейшли 68 парафій УПЦ Московського патріархату.



На сьогодні ПЦУ має близько 7 тисяч парафій. У мережі розміщена онлайн-карта, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України.

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