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      Первая община УПЦ МП на Черниговщине перешла в Православную церковь Украины

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      Первая община Украинской православной церкви Московского патриархата перешла в Православную церковь Украины
      Первая община Украинской православной церкви Московского патриархата перешла в Православную церковь Украины / Иллюстративное фото

      На Черниговщине первая община Украинской православной церкви Московского патриархата перешла в Православную церковь Украины.

      Об этом в Facebook сообщил настоятель Екатерининской церкви (ПЦУ) в Чернигове отец Евгений (Орда).

      "Черниговщина присоединилась к процессу объединения – с. Оленовка Борзнянского района перешла в ПЦУ. Молодцы! Решились", – написал священник.

      Читайте также: Почему священники Московского патриархата не спешат переходить в ПЦУ?

      О переходе общины сообщили и местные активисты С14.

      Сейчас община заявила о категорической готовности быть в лоне украинской церкви. Ситуация на Борзнянщине сложна тем, что там нет ни одного украинского священника. Кроме Оленевки, минимум еще 5 приходов готовы перейти под юрисдикцию ПЦУ, некоторые – со священниками,
      – сообщили активисты.

      Отметим, что, вероятно, 16 января в Оленовке может быть неспокойно. Это следует из еще одного Facebook-сообщения отца Евгения.

      "Прошу молитв за оленовцев. Сегодня "москали" планируют вернуть церковь под РПЦ", – написал священник.

      К слову, в Православную церковь Украины в целом перешли 68 приходов УПЦ Московского патриархата.

      На сегодня ПЦУ имеет около 7 тысяч приходов. В сети размещена онлайн-карта, на которой обозначены общины, перешедшие под юрисдикцию Православной церкви Украины.

      Как создали Православную церковь в Украине?
      В начале октября 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата заслушал отчет посланцев патриарха Варфоломея в Украине (экзархов) и предоставил разрешение нашему государству на создание единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь – Православную церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал Епифаний, митрополит Переяславский и Белоцерковский. Кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор.

      5 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины. 6 января ПЦУ официально получила Томос от Варфоломея.

      Теги: Новости Украины Новости Чернигова УПЦ МП Православная церковь Украины Религия
      Источник: 24 канал
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