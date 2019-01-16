Первая община УПЦ МП на Черниговщине перешла в Православную церковь Украины

На Черниговщине первая община Украинской православной церкви Московского патриархата перешла в Православную церковь Украины.

Об этом в Facebook сообщил настоятель Екатерининской церкви (ПЦУ) в Чернигове отец Евгений (Орда).

"Черниговщина присоединилась к процессу объединения – с. Оленовка Борзнянского района перешла в ПЦУ. Молодцы! Решились", – написал священник.

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О переходе общины сообщили и местные активисты С14.

Сейчас община заявила о категорической готовности быть в лоне украинской церкви. Ситуация на Борзнянщине сложна тем, что там нет ни одного украинского священника. Кроме Оленевки, минимум еще 5 приходов готовы перейти под юрисдикцию ПЦУ, некоторые – со священниками,

– сообщили активисты.

Отметим, что, вероятно, 16 января в Оленовке может быть неспокойно. Это следует из еще одного Facebook-сообщения отца Евгения.

"Прошу молитв за оленовцев. Сегодня "москали" планируют вернуть церковь под РПЦ", – написал священник.

К слову, в Православную церковь Украины в целом перешли 68 приходов УПЦ Московского патриархата.

На сегодня ПЦУ имеет около 7 тысяч приходов. В сети размещена онлайн-карта, на которой обозначены общины, перешедшие под юрисдикцию Православной церкви Украины.

Как создали Православную церковь в Украине?

В начале октября 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата заслушал отчет посланцев патриарха Варфоломея в Украине (экзархов) и предоставил разрешение нашему государству на создание единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь – Православную церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал Епифаний, митрополит Переяславский и Белоцерковский. Кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор.



5 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины. 6 января ПЦУ официально получила Томос от Варфоломея.